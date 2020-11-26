إيطاليا: حكم على مهاجر يمني بالسجن 14 عامًا ونصف بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مصادر قضائية إيطالية إن المهاجر اليمني محمد فتحي (25 عاما) الذي اعتقل في ميلانو بتهمة الشروع في القتل لأسباب إرهابية، بعد إصابته جندي في حلقه، حكم عليه قضاة محكمة ميلانو بالسجن لمدة 14 عاما وستة أشهر.

وذكرت المصادر ذاتها، أن “العقوبة التي أصدرها القضاة أكبر مما طلبه الادعاء بحق المتهم، إذ طالب المدعي العام إنريكو بافوني بسجن فتحي 14 عامًا و3 أشهر”، لأنه “بعد ثبوت إدانته، اعتبرت المحكمة قرارها مشدداً استناداً لظروف الجناية”، كما “أقرّت أنه بمجرد انتهاء العقوبة، سيُطرد المحكوم من إيطاليا”، مبينة أن “أسباب الحكم ستعلن في غضون 60 يومًا”.

يُذكر أن محمد فتحي، الذي كان يحمل آنذاك تصريح إقامة مؤقتة انتهت صلاحيته، قد أصاب عريفا في الجيش أثناء أدائه خدمة (شوارع آمنة) أمام محطة قطارات ميلانو في 17 سبتمبر/أيلول 2019، وقد إستخدم في هجومه “قاطع ورق”، وصرخ قائلاً “الله أكبر”.