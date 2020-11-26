إيطاليا: تقلص الصادرات بنسبة 2.6٪ في أكتوبر و10.0٪ سنوياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أنه تم تسجيل انخفاض حاد في الصادرات من خارج الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 2.6٪، وعلى أساس سنوي بنسبة 10.0٪.

وأشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الخميس، إلى “زيادة في الواردات أيضًا بنسبة 1.7٪ على أساس شهري”.

وذكر البيان أن “الانخفاض الشهري في الصادرات شمل جميع المجموعات الرئيسية للصناعات ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض مبيعات السلع الوسيطة بنسبة 6.1٪، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.9٪”.

أما على صعيد الاستيراد، فقد سلط (إستات) الضوء على “ارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 7.7٪، السلع الرأسمالية بنسبة 5.2٪ والوسيطة بنسبة 2.5٪، بينما انخفضت مشتريات الطاقة بنسبة 2.7٪ والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.5٪”.