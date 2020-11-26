دي مايو: ندعم اجراء تحقيق دولي حول أصل فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو على أن الحكومة دعمت على الدوام اجراء تحقيقات حول أصل فيروس كورونا (سارس- كوفيد2) المسبب لوباء كوفيد-19.

وأشار دي مايو، ردا على سؤال بهذا الصدد خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الخميس، الى أن التحقيق حول أصل الفيروس هو “أحد الأولويات التي يجب متابعتها في الأشهر المقبلة”، بمجرد الخروج من الازمة الصحية الناجمة عن الجائحة.

وقال وزير الخارجية: “منذ البداية، على الصعيدين الاممي والاوروبي، قمنا بدعم المبادرات الهادفة للتأكد من حقيقة أصل الفيروس وسلوك بعض الدول فيما يتعلق بالفيروس، وسنواصل القيام بذلك”.

يشار الى أن زعيم حزب الرابطة المعارض، ماتيو سالفيني قد أتهم في تصريحات متكررة الحزب الشيوعي الصيني بنشر الفيروس “للسيطرة على الاقتصاد العالمي”، على حد وصفه.