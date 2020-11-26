ايطاليا: 822 وفاة بكورونا و29 ألف اصابة وتراجع أعداد مرضى العناية المركزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الخميس تسجيل 822 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، و29 ألفا و3 اصابة جديدة بالفيروس.

وبالوفيات المعلنة اليوم، يرتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، الى 52 ألفا و850 حالة وفاة.

وتمثل أرقام الاصابات المعلنة اليوم عودة معدل الحالات الايجابية مقارنة بعدد الاختبارات الى الارتفاع مسجلا 12.5% ، بعد أن تراجع أمس الى 11.2%

وتراجعت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة لأول مرة منذ بداية الموجة الثانية للوباء، حيث يتواجد فيها حاليا 3 آلاف و846 مريض، بينما كانوا أمس 3 آلاف و848. كما انخفض لليوم الثالث على التوالي اجمالي المرضى بالمستشفيات حيث تراجعوا من 34 ألفا و313 (بيانات أمس) الى 34 ألفا و38 اليوم.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة المؤكدة يقدر اليوم بـ 795 ألفا و845 شخص، بزيادة قدرها 4 آلاف و148 مقاونة بأمس الاربعاء.

مجموع المتعافين يبلغ 661 ألفا و180، بعد أن تماثل 24 ألفا و31 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة الصحية، أي مجموع الضحايا والمصابين والمتعافين، تبلغ مليون و509 الاف و875 شخص.