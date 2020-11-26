باشاغا: ليبيا بحاجة لدعم لوجستي أوروبي للسيطرة على حدودها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث وزير الداخلية المكلف في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، الاتحاد الاوروبي على تقديم دعم لوجستي كي تتمكن السلطات في بلاده من السيطرة على ظاهرة الهجرة الشرعية، مقترحا اطلاق شراكة بين طرابلس وبروكسل لتأمين حدود ليبيا.

وجاء حديث باشاغا، في مداخلة اليوم الخميس خلال ندوة حول (شراكة جديدة للهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ما بعد الجائحة)، في اطار أعمال منتدى حوارات المتوسط الايطالي الذي ينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب وباء كوفيد-19.

ونوه المسؤول في حكومة الوفاق بأن “لدى ليبيا قدرات محدودة” للسيطرة على تدفقات الهجرة العابرة الى دول جنوب المتوسط الاوروبية. وقال: “نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة.، وإذا كنا نمتلك أدوات مراقبة إلكترونية” للحدود “لتمكنا من السيطرة على الهجرة غير الشرعية”. وأردف “طلبنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتأمين حدودنا، والبدء، إذا أمكن، بمنطقة معينة”