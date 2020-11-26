رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب اوروبا بخطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسيتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الخميس ، دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعلية وجادة تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان إثر اجتماع إشتية مع ممثل جمهورية سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين جوزيف هودي، إنه” طالب دول الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات فعلية وجادة تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها، كونهم يقطنون في مساكن غير شرعية وفق القانون والمواثيق الدولية”.

وكان إشتية يشير بذلك الى سكان المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأفاد مكتب إشتية بأنه بحث خلال لقائه السفير هودي، في مدينة رام الله ” آخر التطورات والمستجدات السياسية، وأطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية، واستمرار التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن خطوات إسرائيل الممنهجة لتدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وأكد اشتية “أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على كافة الأصعدة”، مشيرا إلى العلاقات المميزة التي تجمع فلسطين وسلوفاكيا.