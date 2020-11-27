ايطاليا: عرض خطة التطعيم ضد كورونا على البرلمان الاسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مفوض الحكومة الايطالية لحالة طوارئ وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن وزير الصحة سيقدم الأسبوع المقبل أمام البرلمان الخطة الإستراتيجية لحملة التطعيم الوطنية.

ووصف دومينيكو أركوري، في حوار متلفز صباح الجمعة، حملة التطعيم ضد الفيروس بأنها ستكون “الأكبر منذ أجيال”، والتي “سيناقشها البرلمان وإذا وافق عليها سنبدأ بتطعيم الفئات الأولى”، وتشمل العاملين في القطاع الصحي والامني وكبار السن.

وأكد المفوض مشاركة الجيش في حملة التطعيم، حيث قال “كان الجيش إلى جانبنا دائما منذ بداية حالة الطوارئ وسيدعمنا أيضًا في هذه العملية المعقدة”.

وعن اللقاحات، قال أركوري “هناك 5 في المرحلة الاخيرة للتجارب، ونحن نعمل على تجهيز شبكات التوزيع والتخزين والإدارة. إذا وافقت كل من وكالة الادوية الاوروبية (Ema) والوكالة الايطالية للدواء (Aifa) على تسويق اللقاحات، فسنبدأ في العشرة أيام الأخيرة من شهر كانون الثاني/يناير في اعطاء الجرعات الأولى للإيطاليين “.

وتخطط السلطات الايطالية لتطعيم 1.7 مليون خلال المرحلة الاولى من الحملة.