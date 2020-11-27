بلجيكا: 143 وفاة جديدة بوباء كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تسجيل 143 حالة وفاة و2565 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تأتي هذه الأرقام لترفع معدلات الإصابة بالوباء إلى 567532 حالة والوفيات إلى 16219 منذ بداية انتشاره في شهر آذار/مارس الماضي.

هذا وتلاحظ السلطات الصحية الانخفاض المستمر في عدد الحالات التي تستدعي العلاج في المشافي بسبب تداعيات الوباء، مشيرة إلى أن 4395 شخصاً يعالجون هناك حالياً منهم 1037 في وحدات العناية المركزة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الفيدرالية اجتماعاً موسعاً اليوم مع رؤساء الحكومات المحلية والخبراء المتخصصين لبحث إمكانية تخفيف إجراءات الإغلاق المعمول بها حالياً، تزامناً مع اقتراب عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وترجح مصادر مطلعة أن تجيز السلطات فتح المتاجر والسماح ببعض الأنشطة لإنقاذ موسم الأعياد اقتصادياً، وذلك رغم تحذيرات خبراء الصحة الذي يعبرون عن مخاوفهم من موجة ثالثة للوباء تصعب إدارتها.