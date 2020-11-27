بلجيكا: بدء محاكمة دبلوماسي إيراني بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأت اليوم في مدينة أنفرس (شمال بلجيكا)، محاكمة دبلوماسي إيراني بتهمة التحضير لهجوم إرهابي يستهدف تجمعاً لمعارضين إيرانيين في باريس عام 2018.

وكانت السلطات البلجيكية قد أحبطت الهجوم الذي كان يخطط له الدبلوماسي أسد الله أسدي (48 عاماً)، وكان يعمل حينها ضمن البعثة الدبلوماسية لبلاده في فيينا.

ويعود الأمر إلى صباح يوم 30 حزيران/يونيو 2018 ، حيث قبصت الشرطة في مدينة أنفرس على زوجين من حملة الجنسيتين البلجيكية والإيرانية يهمان بالتوجه إلى مكان التجمع المعارض في باريس، وبحوزتهما 500 غرام من المواد المتفجرة وصاعق.

وقادت التحقيقات معهما إلى الدبلوماسي الإيراني ومجموعة من المتورطين.

وبالإضافة إلى الدبلوماسي أسد الله أسدي، يمثل أمام المحكمة كل من الزوجين وشخص آخر يدعى مهرداد عرفاني.

ويواجه المتهمون الأربعة تهماً تختص بمحاولة اغتيال إرهابية والمشاركة في أنشطة إرهابية ويواجهون عقوبات بالسجن قد تصل إلى المؤبد.

هذا وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن السلطات الإيرانية تحاول “مساومة” الأوروبيين عبر التلويح بقرب إعدام الطيب السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جليلي، لتعطيل محاكمة الأسدي.