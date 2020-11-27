سالفيني يلتقي مسؤولي أمازون في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض، ماتيو سالفيني أنه قدم خلال لقائه أمس مع مسؤولين محليين بشركة أمازون الامريكية لتجارة التجزئة على شبكة الإنترنت “حزمة مقترحات تهدف إلى حماية المصنوعات الإيطالية والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة”.

واكد سالفيني في تصريح صحفي الجمعة “لا أفكار مسبقة، بل إرادة لضمان ظروف عمل متساوية لجميع المشغلين، الكبار، وفوق كل شيء الصغار منهم: نفس القواعد الضريبية ونفس الحماية المهنية للعاملين، وإلا ستختفي التجارة الحرفية الإيطالية في غضون بضع سنوات”.

ووفق زعيم تيار يمين-الوسط الايطالي المعارض، “حتى الآن، تمثل المبيعات عبر الإنترنت 10% من السوق الإيطالية وتشهد نموا متواصلا ومذهلا، وهي عملية يجب تنظيمها ومواكبتها”، على حد تعبيره.