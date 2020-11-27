رئيس الوفد الأوروبي إلى لندن لاستئناف المفاوضات مع البريطانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن ميشيل بارنييه، رئيس الوفد الأوروبي المكلف التفاوض مع بريطانيا على اتفاق تجاري بعد انسحابها من الاتحاد (بريكست)، أنه توجه إلى لندن اليوم لاستكمال المفاوضات مع نظرائه البريطانيين وجهاً لوجه.

وكانت المفاوضات توقفت الأسبوع الماضي بسبب الحجر الصحي الذي فًرض على بارنييه بعد ظهور إصابات بكوفيد-19 في الفريق الأوروبي المفاوض.

ولاحظ بارنييه في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن المفاوضات ستستمر رغم استمرار وجود الخلافات، فـ”لا تزال نفس الخلافات موجودة”، على حد وصفه.

ويعني المسؤول الأوروبي هنا عدم وجود تقدم بين بروكسل ولندن في مجالات حيوية مثل المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الحوكمة والصيد، وهي الملفات التي تعرقل توصل الطرفين إلى اتفاق يؤطر علاقاتهما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية نهاية العام الحالي.

ورغم أن الأوروبيين يعلنون استعدادهم لكل الاحتمالات، إلا أنهم يفضلون التوصل إلى صفقة مع البريطانيين تجنب الطرفين مزيداً من الصدمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وكان البرلمان الأوروبي، المكلف المصادقة على الاتفاق في حال تم التوصل إليه، قد أعلن استعداده للانتظار حتى اللحظات الأخيرة من العام الحالي لإنجاز المهمة، “ولكن الموضوع سيكون شديد التعقيد ما لم يتوصل المفاوضون لحل خلال أسبوع”، حسب مصدر مطلع.