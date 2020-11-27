منظمة إنسانية: أكثر من 125 طفلاً قتلوا أو جرحوا بأعمال العنف في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة إنسانية إن ما لا يقل عن 43 طفلاً لقوا مصرعهم وأصيب 84 آخرين في شمال غرب سورية منذ بدء وقف إطلاق النار في آذار/مارس 2020.

ووفقًا لتحليل منظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children) للبيانات التي قدمتها منظمة سلامة المنظمات الدولية (INSO) بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2020، أشارت إلى أن “هذا الشهر الأخير كان الأسوأ، حيث شهد مقتل أو جرح 27 طفلاً، وهو ما يمثل ربع العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال”.

وسلطت مذكرة الفرع الإيطالي للمنظمة البريطانية، الضوء على “تدهور الوضع الأمني ​​في إدلب وحلب وحماة شمال غرب سورية، مع ورود أنباء عن عبوات ناسفة وقصف مدفعي في أنحاء المنطقة”.

وذكرت (إنقاذ الطفولة) أنه “على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه في آذار/مارس بين الأطراف المتحاربة، تُظهر البيانات التي حللناها أن حالات العنف المتكررة قد وقعت شمال غرب البلاد، مما أدى إلى تدمير حياة الأطفال وعائلاتهم، وأصاب المنازل والمستشفيات والمدارس”.

وخلصت المنظمة الى القول إنه “منذ آذار/مارس، قتل 273 مدنياً وجرح 875 في محافظات إدلب وحماة وحلب الشمالية الغربية، في متوسط يقترب من ​​143 حالة وفاة أو إصابة شهرياً”.