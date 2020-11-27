متحدث أوروبي: ايريني لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن طواقم عملية ايريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية التي تم اعتراضها الأحد الماضي.

ويتعلق الأمر بقيام وحدة تابعة لعملية ايريني باعتراض سفينة ترفع العلم التركي للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي، فـ”حتى لحظة توقف عملية التفتيش لم نجد أي مادة مخالفة”، حسب بيتر ستانو.

وشدد المتحدث ، في تصريحات له اليوم، على أن طواقم ايريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضاً أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية.

وأوضح المتحدث أن الوحدات التابعة لايريني تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292 والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليصار بعدها إلى إرسال تقارير “سرية” لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.

أما مسالة المتابعة والإجراءات التي قد تتخذ بحق الدولة التي ترفع السفينة علمها، فقد رمى المتحدث الكرة في ملعب الأمم المتحدة، مشدداً على أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة الأوروبية، فـ”نحن نقوم بما علينا ونقدم مساهمة هامة لوقف النزاع في ليبيا”، وفق ستانو.

هذا ويحق لدولة العلم رفض التفتيش خلال مدة محددة بعد تلقيها طلب بهذا الخصوص من طواقم ايريني، و”هذا ما حدث بالفعل وتصرفت طواقمنا بمنتهى المهنية كما لم نسجل أي حادث خلال عملية التفتيش”، حسب مصادر العملية.