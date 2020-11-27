الاتحاد الأوروبي يدعم جهود نظيره الأفريقي لحل النزاع في اقليم تيغراي الاثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن استمرار دعمه لمساعي الاتحاد الأفريقي من أجل حل النزاع المحتدم حالياً بين الحكومة الأثيوبية الفيدرالية وسلطة إقليم تيغراي (شمال البلاد).

ويرى الأوروبيون، حسب تصريحات للمتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، اليوم أن الحل يمر عبر وقف الأعمال العدائية وامتناع الطرفين المتقاتلين عن التصعيد واحترام القانون الدولي الإنساني والشروع بالحوار لحل الخلافات.

ودأب الاتحاد الأوروبي على مناشدة المتنازعين في أثيوبيا السماح للصحفيين بالدخول لمنطقة تيغراي وإعادة الاتصالات لها وكذلك السماح بتحرك العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بدون عوائق.

وأشارت نبيلة مصرالي إلى شعور بروكسل بالخطر الحقيقي من احتمال حدوث أزمة إنسانية خاصة بعد تدفق آلاف اللاجئين الاثيوبيين إلى السودان، حيث “يبدو واضحاً بالنسبة لنا ضرورة إيجاد حل سريع للنزاع”، وفق كلامها.

وأوضحت المتحدثة أن مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية تحرك بشكل نشط وتواصل مع العديد من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا والسودان، معبرة عن الأمل في أن يتم الاستماع لنداءات الأوروبيين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قرر مؤخراً تخصيص مبلغ 4 مليون يورو لصالح اللاجئين الأثيوبيين الواصلين حديثاً إلى السودان، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره 44 مليون يورو كان حُرر لتوفير مساعدات إنسانية لإثيوبيا هذا العام.