إغلاق مشدد بالضفة الغربية بسبب كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- فرضت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، إغلاقا مشددا على جميع محافظات الضفة الغربية يستمر حتى صباح الأحد في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويستمر الإغلاق لمدة اسبوعين يتخلله إغلاق ليلي بدءا من مساء الأحد وحتى صباح يوم الجمعة ولمدة اسبوعين.

وجاء قرار الاغلاق إثر الارتفاع المقلق لأعداد المصابين بفيروس كورونا، بحسب السلطة الفلسطينية.

وشمل الاغلاق جميع مناحي الحياة باستثناء الصيدليات والمخابز.

فقد اغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية والشركات والأسواق.

وانتشر افراد الشرطة الفلسطينية في الشوارع وفي حواجز على مداخل المدن والقرى الفلسطينية.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 1014 إصابة جديدة بالضفة الغربية و922 في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية وحالتي وفاة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وازدادات الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.