عالم فيروسات إيطالي: منحنى العدوى أفقي لكن انخفاض الوفيات يتطلب أسبوعين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم فيروسات إيطالي، إن منحنى العدوى لجائحة كوفيد 19 أفقي حالياً، لكن لانخفاض الوفيات علينا انتظار أسبوعين على الأقل.

وفي تحليل أجراه عالم الفيروسات في جامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، في تصريحات إذاعية الجمعة، أضاف أن “هناك علامات إيجابية، فما يتم تطبيقه من إجراءات له تأثير على اتجاه منحنى الوباء في إيطاليا”.

وذكر بريلياسكو أنه “من الواضح أن الوفيات تسبب كرباً كبيراً، وأخشى أن أعدادها لن تنخفض على مدى أسبوعين، لأننا نعلم أنها آخر مؤشر يُظهر بوادر الانخفاض”، ومع ذلك “ففي هذه الغضون، يمكننا أن نرى تسطح منحنى العدوى، وأننا بلغنا قمة انتشارها”.

وأشار عالم الفيروسات الى أنه “مع الإصابات الجديدة، أصبحنا قادرين بمرور الوقت على إدارة الحالات الأكثر تطلبًا وفقًا لقدرة المستشفيات على التصرف”، وذلك “من خلال التحرك على قيمة عددية لا تزال تمثل تحديًا، لكنها لم تصل لدرجة اليأس”.