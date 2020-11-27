عالم فيروسات إيطالي: ارتداء الكمامات سيستمر طوال العام المقبل كحد أدنى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – توقع عالم فيروسات إيطالي، أن يستمر ارتداء الكمامات الوقائية طيلة عام 2021 كحد أدنى.

وشدد عالم الفيروسات في جامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، في تصريحات إذاعية الجمعة، على أن “وصول اللقاحات المضادة لكوفيد 19 لن يعني اننا سنكون قادرين على الكف عن الامتثال لتدابير مكافحة العدوى تلقائيًا”.

وأوضح عالم الفيروسات أنه “من ناحية أخرى، فعالية اللقاحات ليست كاملة”، بالإضافة إلى ذلك، “سوف يستغرق الأمر عدة أشهر للوصول إلى تغطية مستهدفة 60-70٪ للفئات الأكثر عرضة للعدوى”.

وذكر بريلياسكو أنه “لذلك، فحتى الوصول الى مناعة القطيع، سيكون علينا الابقاء على ارتداء الكمامات كإجراء احترازي، لأننا قد نكون أحد الأشخاص الذين لم يكتسبوا استجابة مناعية فعالة”.

وأشار عالم الفيروسات الى أن المفهوم هو أن “كل اتصال بشري يمثل خطرًا، وطالما كان مستوى انتشار المرض ليس ضئيلًا، فسيتعين علينا الاستمرار في السلوكيات اللازمة للحد من العدوى”.