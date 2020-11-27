إيطاليا: إصابات كوفيد 28352 شخصاً و827 ضحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، “هناك 28,352 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم”.

وحسب البيانات الصادرة في نشرة وزارة الصحة، الجمعة، فقد “سجلت منذ يوم أمس 827 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 53,677 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 222,803 تحليل كشف عن العدوى بالفيروس المستجد”.

وكشف التقرير عن أن، “عدد المرضى الذين أدخلوا إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بلغ 3782 حالة”، وهوم “بانخفاض بحاصل 64 شخصاً”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “المقاطعات الثلاث التي سجلت أعلى زيادة في الإصابات هي لومبارديا (5389)، فينيتو (3418) وبييمونتي (3149)، وثلاثتها في شمال البلاد”.