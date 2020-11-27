مسؤول فاتيكاني: الخروج من منطق الطوارئ إزاء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول فاتيكاني إنه “فيما يتعلق بالهجرة، يجب أن نخرج من فكرة أننا في حالة طوارئ دائمًا”.

وفي تصرحات عبر الإنترنت الجمعة، أضاف رئيس أساقفة بولونيا، الكاردينال ماتيو ماريا تزوپّي خلال مهرجان الهجرة الذي يقام في مدينة مودينا، أنه “يجب أن نخجل من قول إنها حالة طارئة! لا توجد حلول سحرية لكننا نحتاج إلى تقدير التاريخ، فكم من الفرص الضائعة، الخطب الفارغة، الانتهازية التكتيكية، وما مدى ضآلة النظرة الى المستقبل”.

واشار الكاردينال إلى أنه “يجب أن نترك الأخبار جانباً وننظر إلى الظواهر في تعقيدها”، كما “يجب أن نستقبل المهاجرين، ونجعل من هذا الموقف رؤية تشرح وتدخل في المزايا، جادة وتصنع الثقافة أيضًا”.

وتعليقًا على رسالة البابا فرنسيس العامة “جميعنا أخوة”، أضاف الكاردينال تزوپّي، أن “الوباء سبب إضافي لتشجيع الأخوة العالمية. هناك أوبئة عديد بالفعل: الحروب، البيئة المريضة، الجوع، المرض والظلم”. واختتم بالقول إن “الأخوّة أمر حاسم، فإذا أفسدنا بيتنا المشترك الوحيد فكيف سنعيش معا؟”.