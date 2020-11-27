مسؤول صحي إيطالي: الوباء بمثابة مفترق طرق تاريخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول صحي إيطالي، أن “ما نشهده يمثل مفترق طرق تاريخي، فنحن نشهد سلسلة من الأحداث والتجارب التي ستبقى بشكل أو بآخر في ذاكرتنا، لن نكون كما كنا من قبل”.

وفي محاضرة ألقاها خلال المؤتمر الرقمي الاستثنائي للجمعية الإيطالية لطب الأطفال (Sip) الجمعة، أضاف رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّو: “لنفكر بجميع أشكال التدريس، التواصل والدعم عن بعد والروبوتات. لقد أصبحت هذه الأمور جزءًا من النظام”، وهو “إرث يمكننا استغلاله في المستقبل أيضًا”.

وأشار بروزافيرّو الى أن “العالم يشهد وباء خطيراً يشغل كثيراً من وقتنا في محاولة معرفته من جميع جوانبه، لكن الى جانب ذلك لدينا ما يسمى منظمة الصحة العالمية، وهي مصدر يتداول كمية من المعلومات الأكثر تنوعًا”، والتي “غالبًا ما لا يتم التحقق من صحتها، إن لم تكن خاطئة بشكل واضح، والتي تنتشر بشكل فيروسي في وقت قصير جدًا”.

وذكر المسؤول الصحي أن “هذا يجعل من الصعب بشكل خاص معرفة ما يحدث والحصول على معلومات موضوعية”. وأوضح أنه “في المجال الطبي لا يتم تهيئتنا لأمر كهذا، لكنه أحد التحديات التي يجب أن نواجهها في المستقبل القريب”، وهو “التعرف على هذه الظواهر بشكل أفضل ومعرفة كيفية التعايش معها لتقديم خدمة أفضل للمرضى”.