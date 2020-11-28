قيادي فلسطيني لـ آكي: آن الأوان لاعتراف أوروبا بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبر قيادي فلسطيني بارز إنه آن الأوان لدول الاتحاد الأوروبي، وبخاصة إيطاليا، لترجمة دعمها لحل الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما كما تعترف بدولة إسرائيل.

وقال عضو اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “كل الدول في الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، وتدعم المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية وتدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.

واستدرك “ولكننا صراحة نرى عدم توازن ، فهذه الدول تعترف بدولة إسرائيل ولكنها لا تعترف بدولة فلسطين وترهن اعترافها بدولة فلسطين بقبول دولة إسرائيل بهذا الاعتراف وهو ما يعني أن لإسرائيل الحق بأن تقرر مصير الدولة الفلسطينية وهذا مخالف للشرعية الدولية التي تقوم بأن من حق الشعب الفلسطيني ان تكون له دولته التي يقرر فيها مصيره”.

وأضاف مجدلاني، وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة السلطة الفلسطينية، “أمام الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا، فرصة لأن تلعب دورا رياديا في المنطقة من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فكما تعترف هذه الدول بدولة إسرائيل، فإنه آن الأوان للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

واعتبر مجدلاني أن “الأجواء الجديدة في المنطقة بعد خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات يتيح لتحركات جدية على مدى السنوات الأربع القادمة، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها تريد علاقات افضل مع الاتحاد الأوروبي ومع منطقتنا”.

كما أشار مجدلاني الى انه لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فإن “فلسطين تثمن عاليا الموقف الأوروبي، وبخاصة الإيطالي، من مسألة عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال “كل الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا، تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويقوض حل الدولتين وتطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2334 وتطالب عبر بيانات فردية وجماعية بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأضاف ” ولكننا حقيقة نعتقد أن المطالبات وبيانات الشجب والاستنكار، رغم أهميتها، إلا انها لا تكفي فمطلوب من الدول الأوروبية محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، حتى تدرك أن هناك ثمنا سياسيا لمواصلتها لانتهاكاتها”.

وتابع مجدلاني “مطلوب فعل اوروبي جدي يجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي”.

وثمن مجدلاني عاليا العلاقات الفلسطينية-الإيطالية، وقال” العلاقات الفلسطينية-الإيطالية بناءة وايجابية ونعتقد أن هناك إمكانيات لافاق اكبر بهذه العلاقة، أخذا بعين الاعتبار الدعم الايطالي الرسمي والشعبي الطويل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه”.

وأضاف “نعتقد ان هذه العلاقات من الممكن ان تتعزز في مجالات عديدة، بما فيها التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والدعم الاقتصادي وغيرها من المجالات”.