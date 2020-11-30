البابا لبطريرك القسطنطينية: تنتهي الحروب عند إدراكنا لأخوّتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس لبطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول، إن “الحرب ستنتهي عندما ندرك أننا جميعا أخوة وأخوات”.

ولمناسبة عيد القديس أندراوس الرسول وجّه البابا رسالة إلى بطريرك برثلماوس الأول، كتب فيها “في عيد الرسول أندراوس، الأخ الحبيب للقديس بطرس وشفيع البطريركية المسكونية، أنقل بفرح قربي الروحي إلى قداستكم مرة أخرى من خلال الوفد”.

واستذكر فرنسيس بـ”فرح كبير حضور قداستكم في اللقاء الدولي من أجل السلام الذي عُقد في روما في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الكنائس والتقاليد الدينية الأخرى”، مبينا أنه “إلى جانب التحديات التي يفرضها الوباء الحالي، لا تزال الحرب تضرب العديد من أجزاء العالم، فيما تظهر صراعات مسلحة جديدة لتخطف أرواح عدد لا يحصى من الرجال والنساء”.

وتابع البابا وفقا لإذاعة الفاتيكان، “لا شك في أن جميع المبادرات التي تتخذها الجهات الوطنية والدولية لتعزيز السلام هي مبادرات مفيدة وضرورية، لكن الصراع والعنف لن يتوقفا أبدًا إلى أن يتوصل الجميع إلى وعي أعمق بأن لديهم مسؤولية مشتركة كإخوة وأخوات. في ضوء ذلك، يقع على عاتق الكنائس المسيحية، مع التقاليد الدينية الأخرى، واجب أساسي في تقديم مثال للحوار والاحترام المتبادل والتعاون العملي”.

وأضاف بيرغوليو: “بامتنان عميق لله، اختبرت هذه الأخوة بشكل مباشر في اللقاءات المختلفة التي شاركناها. في هذا الصدد، أعترف بأن الرغبة في مزيد من القرب والتفاهم بين المسيحيين كانت واضحة في بطريركية القسطنطينية المسكونية قبل أن تنخرط الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأخرى في حوار”.

وأشار البابا الى أنه “يمكننا ملاحظة ذلك بوضوح في الرسالة العامة الصادرة عن المجمع المقدس للبطريركية المسكونية الموجهة إلى الكنائس في جميع أنحاء العالم قبل مائة عام بالضبط”، والتي “تبقى كلماتها في الواقع ذات أهميّة بالنسبة لنا اليوم أيضًا”، فـ”عندما تستلهم الكنائس العديدة من المحبة وتضعها قبل كل شيء آخر في حكمها على الآخرين وفيما يتعلق ببعضها البعض، فإنها ستكون قادرة، بدلاً من زيادة وتوسيع الانشقاقات القائمة، على التخفيف منها وتقليلها قدر الإمكان”. واسترسل البابا: “من خلال تعزيز الاهتمام الأخوي الدائم بحالة واستقرار وازدهار الكنائس الأخرى، من خلال حرصها على متابعة ما يحدث في تلك الكنائس، والحصول على معرفة أدق بها، واستعدادها لكي تقدّم، كلما سنحت الفرصة، يد العون والمساعدة، فإنها ستحقق كثيراً من الأشياء الجيدة لمجدها وربحها ومجد وربح الجسد المسيحي بأسره، وللتقدُّم في مسألة الوحدة”.

واختتم البابا رسالته بالقول، “بهذه المشاعر أجدد أمنياتي الحارة لكم بعيد القديس أندراوس، وأتبادل مع قداستكم عناق السلام في الرب”.