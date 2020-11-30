مصدر أوروبي: توجه نحو قمة أوروبية – أمريكية بعد تولي بايدن السلطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع على توجه زعماء المؤسسات الأوروبية للدعوة إلى قمة افتراضية أوروبية – أمريكية خلال النصف الأول من العام القادم، أي بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن زمام السلطة في بلاده.

ويأتي هذا الأمر في إطار تحركات تجري حالياً في دوائر صنع القرار الأوروبي لرسم ملامح العلاقات المستقبلية بين بروكسل وواشنطن، بعد انقضاء عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأشار المصدر الى أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد بدأوا اليوم مناقشة وثيقة قدمها مكتب رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل لوضع استراتيجية جديدة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتركز الوثيقة، وفق المصدر نفسه، على خمس ورش عمل هي: التعاون في محاربة وباء كوفيد-19، التعافي الاقتصادي، محاربة التغير المناخي، دعم مفاهيم التعددية وتعزيز الأمن والسلام العالميين.

ويريد الأوروبيون طي صفحة الرئيس الحالي ترامب والذي أضرت رئاسته كثيراً بالعلاقات عبر الأطلسي، حيث “هناك توافق على الحاجة لإعادة تنشيط الشراكة عبر الأطلسي مع الاستمرار في متابعة العمل لجعل الاتحاد الأوربي أكثر قوة واستقلالية”، وفق كلام المصدر.

هذا ومن المقرر ان تتم مناقشة مضمون هذه الوثيقة خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 10 و11 الشهر القادم.

على خط مواز، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، أنه سيقوم بدعوة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لزيارة مقر الحلف في بروكسل بعد توليه مهام منصبه رسمياً.