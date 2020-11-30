السراج يبحث مع ديسكالزي مشاريع مجموعة ايني في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس عن لقاء صباح اليوم الاثنين بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح مع وفد من مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، برئاسة المدير التنفيذي للمجموعة كلاوديو ديسكالزي، حضره رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله

واشار المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق الى أن “الاجتماع يأتي في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز، ومتابعة مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في انعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة”.

كما ناقش الاجتماع-حسب المكتب- “ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا”.