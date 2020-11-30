وزير مصري: أسعار النفط لن ترتفع فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير مصري إن أسعار النفط لن ترتفع فوراً، وأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ستؤكد التخفيضات.

وتعليقا على اجتماع دول (أوبك) المقرر اليوم أضاف وزير النفط المصري طارق الملا في كلمته خلال منتدى حوارت المتوسط في روما، الاثنين، “أعتقد أن اجتماع أوبك هذا سيمدد التخفيضات في إنتاج النفط، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في نيسان/أبريل الماضي، لضمان استمرار الأسعار في الارتفاع”.

وأوضح الوزير الملا أن ما سلف ذكره، يؤكده “ما حدث في الأسابيع الأخيرة بعد الأنباء الإيجابية عن اللقاحات ضد كوفيد وبعد تنبؤات بحدوث انتعاش في استهلاك النفط”. وأردف “لكن في رأيي لن نشهد على الفور ارتفاعًا قويًا في أسعار النفط”.

وأردف وزير النفط: “أتوقع أن يظل السعر يدور حول سعر 50 دولارًا للبرميل”. واختتم بالقول إنه “من أجل التعافي الكامل، والعودة إلى مستويات الاستهلاك قبل الوباء، سيتعين علينا الانتظار حتى نهاية عام 2021 على ما أعتقد”.