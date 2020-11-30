اجتماع في فيينا حول الملف النووي الإيراني الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعقد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة للملف النووي الإيراني اجتماعاً جديداً في فيينا يوم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وستتراس الاجتماع الأمينة العامة لإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت وبحضور ممثلين عن الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، بريطانيا بالإضافة إلى ايران.

ويضطلع الاتحاد الأوروبي بلعب دور منسق هذا الاتفاق الذي تم بين مجموعة 5+1 وايران عام 2015 وذلك قبل أن تنسحب ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب منه لاحقاً عام 2018.

ويستعرض المشاركون، حسب البيان الصادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، العمل الجاري من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل كامل وفعال، بانتظار مناقشة إضافية على المستوى الوزاري لدولهم.

يأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع من اعلان فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية، ما قد يؤشر إلى إمكانية حدوث تحول إيجابي في هذا الملف.