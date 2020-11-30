ناتو: سحب السفينة التركية يساهم في خفض التوتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن سحب سفينة التنقيب التركية من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان يساهم في خفض التوتر في شرق المتوسط.

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عشية الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف المقرر يومي غد وبعد غد.

وعبر المسؤول الأطلسي عن استمرار شعوره بالقلق من التوتر القائم في شرق المتوسط رغم جهود الحلف في التهدئة وخفض التصعيد عبر إقرار آلية فض النزاعات.

هذا ويرفض الحلف، الذي يلعب دور الوسيط بين الدولتين العضوين تركيا واليونان، الإقرار بفشل هذه الآلية، ويشير إلى أنها “نجحت” في تجنيب الطرفين أي اشتباك أو حادث، عبر توافقات على الغاء بعض التدريبات والمناورات.

وأعاد ستولتنبرغ التأكيد على أن الحلف هو المكان المناسب للأعضاء للبحث عن حلول لخلافاتهم عبر الحوار، حيث “نأمل أن يُستأنف الحوار بين تركيا واليونان وألمانيا تبذل جهداً لتحقيق هذا الأمر”، حسب كلامه.

ولكنه ألمح إلى أن الحلف ليس طرفاً في الحوار بين أنقرة وأثينا.

يذكر ان رؤساء دبلوماسية دول الحلف سيناقشون خلال اجتماعهم المقبل مواضيع متعددة منها مصير بعثتهم في أفغانستان، التمدد الروسي والعلاقة مع الصين.