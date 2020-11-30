ايطاليا: 672 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل أكثر من 16 ألف اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الاثنين تسجيل 672 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، وتأكيد 16 ألفا و377 اصابة جديدة بالفيروس.

ويعود تراجع الاصابات الجديدة المعلنة اليوم مقارنة بالامس (20 ألفا و648 اصابة) الى اجراء اختبارات أقل كما جرت العادة في الفترة بين نهاية اسبوع وبداية اسبوع آخر.

في الواقع نسبة الحالات الايجابية الى عدد اختبارات الكشف عن الفيروس ارتفعت قليلا (+0,9%) حيث بلغت اليوم 12.5% (ما يعادل 125 حالة ايجابية في كل 1000 اختبار)

وبالوفيات المعلنة اليوم، يرتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، الى 55 ألفا و576حالة وفاة.

واستمرت وتيرة التراجع بأعداد المرضى في وحدات العناية المركزة، حيث يتواجد فيها حاليا 3 آلاف و744مريض بعد أن غادرها 7 بين أمس واليوم.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة المؤكدة اليوم 788 ألفا و471 شخص، ما يمثل تراجعا بمقدار 7 آلاف و300 مقارنة بأمس الاحد.

مجموع المتعافين يبلغ 757 ألفا و507، بعد أن تماثل 23 ألفا و4 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.