ايني-الليبية للنفط: زيادة انتاج الغاز للسوق المحلي ومناقشة مشاريع للطاقة المتجددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة ايني الايطالية للطاقة، أن الرئيس التنفيذي للمجموعة كلاوديو ديسكالزي اجرى خلال لقائه اليوم في طرابلس مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله، تقييما لأنشطة المجموعة في ليبيا.

وأشارت مذكرة صدرت عن ايني، الى أن اللقاء، الذي سبق الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بحضور صنع الله، أفرد اهتماما خاصا للتقدم في مشاريع الغاز التي ستسمح بزيادة معدلات الإنتاج في بحر السلام لضمان إمداد الغاز للسوق المحلي الذي ستظل إيني المورد الرئيسي له في السنوات المقبلة.

كما أفادت المجموعة بأن الطرفين ناقشا إطلاق مشاريع رائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، ووضع معرفة ايني في هذا المجال تحت الطلب وتطوير والقدرات والمهارات الجديدة ذات الصلة.

ونوهت المذكرة بأن إدخال الطاقات المتجددة الى ليبيا سيستجيب للزيادة في الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية دون زيادة الاستهلاك الليبي للهيدروكربونات، كما أنه سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد اعلنت أنه تم خلال الاجتماع “مناقشة جملة من المواضيع الملحّة والتي كان في مقدمتها استئناف المشاريع الهامة والمتوقفة بسبب شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها وللإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها، والمحافظة على معدلات الانتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة، والعمل على زيادتها تدريجياً، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا”.

كما نقلت عن صنع الله، خلال كلمته الترحيبية بالوفد الإيطالي قوله: “نحن كمجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية مع شركة ايني، ونسعى الى استمرار هذه الشراكة الاقتصادية البناءة الى ابعد ما يمكن، لتطوير قطاع النفط والغاز بليبيا”.

وأشارت الى أن ديسكالزي أعرب عن “فخره بالعلاقات الثنائية التي تربط إيطاليا بليبيا في قطاع النفط و الغاز”.