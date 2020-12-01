ايطاليا: 785 وفاة بكوفيد وأكثر من 19 ألف اصابة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 785 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء فيروس كورونا المستجد، و 19 ألفا و350 اصابة جديدة بالفيروس.

وقال مدير عام قسم الوقاية بوزارة الصحة، جانّي ريتسا، في مؤتمر صحفي حول الوضع الوبائي، “اليوم لدينا 19.350 حالة ايجابية للفيروس وهو عدد أكبر مقارنة بالامس. ولكن أجرينا اليوم 180 الف مسحة اختبار مقابل 130 الف مسحة امس”. ولفت الى أنه “مقارنة بالأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، الوضع الوبائي في تحسن”، حيث “تراجع معدل الحالات الإيجابية الى عدد الاختبارات بنحو 2% عن الأمس، فالمعدل اليوم 10.6%”.

ولكن المسؤول في وزارة الصحة اعتبر أنه “لا يزال لدينا معدل عال للاصاباب” بوباء كوفيد-19. وبشأن حصيلة الوفيات اليومية التي ظلت مرتفعة، قال “للأسف، نعلم أن الوفيات هو المؤشر الأخير بالبدء في التراجع”.

وبالوفيات المعلنة اليوم، يرتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية انتشار عدوى الفيروس، الى 56 ألفا و361حالة وفاة.

ووفق بيانات وزارة الصحة، استمرت وتيرة التراجع بأعداد المرضى في وحدات العناية المركزة، حيث يتواجد فيها حاليا 3 آلاف و663 مريضا، وهو رقم أقل بـ 81 مريضا مقارنة بالمعلن عنهم مساء أمس الاثنين.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة المؤكدة اليوم 779 ألفا و945 شخص.

مجموع المتعافين يبلغ 784 ألفا و595، بعد أن تماثل 27 ألفا و88 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالوباء منذ تفشيه في شباط/فبراير الماضي، اي مجموع المتعافين والموتى والحالات النشطة، تبلغ مليون و620 ألفا و901 شخص.