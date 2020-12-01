سالفيني متهكماً: حكومة متكهنة تقرر الآن ما يجب فعله لعيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني، إن “اتخاذ قرار يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن ما يجب على الإيطاليين فعله في 25 كانون الأول/ديسمبر يعني أن أحدهم إما أن يكون عرافاً أو أنه اتخذ قراراً مسبقاً”.

وأضاف سالفيني في تصريحات متلفزة الثلاثاء، أنه “إن اقتربنا من عيد الميلاد وما تزال حالة الطوارئ الصحية شاملة، فمن الواضح أن آخر المشاكل ستكون كيفية إمضاء عشاء ليلة رأس السنة الجديدة والتزلج”.

واستدرك، “أما إذا حدث العكس وتوقف منحنى العدوى، وكان مديرو مضامير التزلج قادرين على إدارتها بأمان، فأنا أقول: لم لا؟”، فـ”الإيطاليون يُظهرون اقصى حدود الحس السليم، وأعتقد أن لا أحد يستعد للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مع 150 شخصًا وفرقة موسيقية تعزف لهم”.

ودعا سالفيني الى “التفكير بالأقارب من المقاطعات الأخرى الذين يطلبون ببساطة الذهاب لزيارة أحبائهم، فلماذا نقول لهم اليوم لا؟ لكن أن نقول اليوم: عيد الميلاد سيكون على سكايب، عن بعد، يجب أن يولد الطفل يسوع قبل ساعتين، لا يمكن لشخص من بياتشينتسا الذهاب إلى پاڤيا، يبدو لي مجرد وسيلة لنشر الرعب والاكتئاب”.

وخلص زعيم الرابطة إلى القول إنه “إذا كانت هناك حالة طوارئ صحية، فلنغلق ونوقف كل شيء”، لكن “إن كان الوضع أكثر هدوءً، فلا أعتقد أن المشكلة تكمن في ابن ما يعمل في مقاطعة أخرى ويريد زيارة والدته”، خلال عطلة العيد.