رينزي: ايطاليا تتولى اليوم ولأول مرة رئاسة مجموعة العشرين في وقت صعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –نوه زعيم حزب (ايطاليا حية)، السيناتور ماتيو رينزي، بأن ايطاليا تتولى اليوم ولاول مرة في تاريخها الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، بينما يواجه المجتمع الدولي “وقتا مثقلا بالصعوبات”، مشيرا الى أن جائحة كوفيد-19 “غيرت كثيرًا العلاقات الدولية”.

وكتب رينزي في مقال الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فوز جو بايدن استقبل بالتهليل: أمريكا عادت. لكن في نفس الوقت، مبادرة ترامب التاريخية، المعروفة باسم (اتفاقيات ابراهيم) للسلام سيبقى تاثيرها لعقود القادمة”.

واضاف رينزي متسائلا “ماذا سيكون دور الصين في سيناريو التكنولوجيا والبيئة المستقبلي؟ ما هو دور روسيا؟ كيف ستواجه التحديات القادمة من إفريقيا وجنوب شرق آسيا؟ كيف نستعد لمواجهة هجوم قادم في قطاع الأمن السيبراني؟ “.

وشدد رينزي، الذي ينتمي حزبه للائتلاف الايطالي الحاكم بالرغم من انتقاداته المتكررة للجهاز التنفيذي، على أنه “يجب طرح كل هذه القضايا للنقاش العام بدلاً من التركيز على مواضيع صغيرة”. واردف “نحن بحاجة إلى قيادة أوروبية قوية بشأن القضايا التي تحدثت عنها للتو. وآمل أن تساعدنا مجموعة العشرين في اتخاذ خطوة إلى الأمام، وفي جودة النقاش السياسي أيضًا، فإيطاليا بحاجة إليها وأوروبا أيضا”.