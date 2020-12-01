حماس وفتح تتبادلان الاتهامات بشأن تعطيل المصالحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- تبادلت مسؤولون من حركتي (فتح) و(حماس) الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل المصالحة الفلسطينية الداخلية وعدم التوجه إلى انتخابات.

وكان اتفاق السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على عودة العلاقات، بما فيها التنسيق الأمني، بعد توقف استمر 6 أشهر، ادى إلى تعطيل جهود المصالحة التي شهدت زخما خلال فترة انقطاع الاتصالات.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ في تغريدة على تويتر “العودة من جديد لموجة التضليل والخداع من قبل قيادات حماس تدلل على الهروب من استحقاق المصالحة الوطنية والتنصل من تفاهمات استنبول والتراجع عنها، وحماس تعمدت افشال الجولة الاخيرة في القاهرة”.

وأضاف “ورغم كل ذلك حركة فتح مصرة على ضرورة استمرار الحوار الوطني لانجاز المصالحة ومواجهة التحديات”.

ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية ” فوجئنا ونحن في مقر المخابرات المصرية في القاهرة بعودة السلطة للعلاقات مع الاحتلال، هذا السلوك من الإخوة في فتح قد عطّل وأصاب المسار بضربات، ولم يفشل المسار، ولم نصل لمرحلة اليأس من الوحدة الوطنية”.

واضاف في تصريح وزعته حركة (حماس): “لقاؤنا مع فتح باسطنبول كان مرهونًا بموافقة قيادة الحركتين، وذهبنا إلى القاهرة لاعتماد ذلك، وجدنا في القاهرة الإخوة في فتح مصرّين على إحياء مؤسسات أوسلو والسلطة في مقابل تأخير مؤسسات منظمة التحرير”.

وتابع الحية “فوجئنا في القاهرة أن هناك إعادة للعمل مع الاحتلال بكل الاتفاقيات الأمنية والمدنية، وعلى رأسها التنسيق يجرى له منذ 7 أكتوبر الماضي، التنسيق والعودة للاتفاقيات ضرب لأي شراكة وأي عمل وطني في عمقه”.

وأشار الحية إلى انه “قلنا لا بد من التزامن في الانتخابات بالشراكة، وأن نذهب مجتمعين إلى انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة”.

وقال “ما عرضته (حماس) على (فتح) بالقاهرة هو التزامن في انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، أو أن نذهب للانتخابات وأن تتعهد حماس ألا تعطل الانتخابات، وأن تشارك فيها بطريقتها الخاصة”.

وأضاف الحية “إذا أعلن أبو مازن الذهاب للانتخابات من الغد سنقبل، نريد أن نذهب للانتخابات بالشراكة والتزامن، وأن تقول صناديق الاقتراع قولها، وشعبنا يختار مَن يريد”.