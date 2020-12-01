برلماني أوروبي يطالب بلجنة تحقيق في تصرفات فرونتكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب عضو لجنة الحريات والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي داميان كاريم (فرنسا)، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحقائق بشأن تصرفات وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس).

جاء هذا التصريح بعد جلسة نظمتها اللجنة اليوم للاستماع لإفادة مدير فرونتكس فابريس لوجيري، بشأن تقارير حول تغاضي الوكالة عن ترحيل مهاجرين في البحر المتوسط خلال شهر تموز/يوليو الماضي من قبل السلطات اليونانية.

وكانت عدة تقارير أفادت بأن عناصر فرونتكس قد شاركوا في عمليات الترحيل هذه ما أثار جدلاً في المؤسسات الأوروبية.

واعتبر كاريم أن أجوبة مدير فرونتكس لم تكن كافية ولم تنجح في طمأنة النواب الأوروبيين، “ومن هنا ضرورة اللجوء إلى لجنة تحقيق برلمانية”، وفق نعبيره.

ووجه البرلماني انتقادات للجهاز التنفيذي الأوروبي الذي لم يقم بأي تحرك لمعرفة ملابسات ما حدث.

هذا وكان البرلمان الأوروبي قد أكد مراراً وتكراراً على أن ترحيل المهاجرين يحرمهم من حق تقديم طلب لجوء، وهو أمر غير مشروع بنظر القانون الدولي.

في السياق نفسه، يرى أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أن مدير فرونتكس لا يتعامل بجدية مع الاتهامات ولا ينوي فعل أي شيء لمنع مزيد من عمليات الترحيل التعسفي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في أكثر من مناسبة أن وكالة فرونتكس هيئة مستقلة وتجري تحقيقات داخلية لمعرفة ما حدث.