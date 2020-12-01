معيتيق: سيادة ليبيا تأتي أولا ولسنا بحاجة لقوات أجنبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، على أن “السيادة الليبية تأتي أولاً”. وقال اليوم الثلاثاء، في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط، “يجب أن نكون واضحين جدًا في هذا الشأن. لسنا بحاجة لقوات أجنبية في ليبيا”. وأضاف معيتيق: “لا أعتقد أن الحل الذي يشمل قوات أجنبية سيحترمه ويرحب به الشعب الليبي”.

وتوقع معيتيق، الذي جدد استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة اذا اختاره الليبيون، أن يكون الملف الليبي محل اهتمام ادارة الرئيس الامريكي المنتخب، جون بايدن. وقال “الملف الليبي سيحظى باهتمام” الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستكون لها “أولويات أخرى” خلال الفترة التي تلي التنصيب مباشرة.

ويرى معيتيق، أن طرابلس تعتبر دور الولايات المتحدة في الأزمة “إيجابيًا للغاية”، معربا عن اعتقاده بأن “استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة نفسها”، ولكن من “غير المتوقع” مبادرة من ادارة واشنطن القادمة “في أوائل العام المقبل لأن هناك أمورًا أخرى أولوية بالنسبة لها”، على حد تعبيره.