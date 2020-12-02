خبير صحي ايطالي يحذر من حدوث موجة ثالثة لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر عضو اللجنة العلمية الايطالية لطوارئ كوفيد-19، لوكا ريكيلدي من موجة ثالثة للجائحة في الشهر الاول من العام القادم بعد انتهاء عطلة اعياد الميلاد.

وقال ريكيلدي، رئيس الجمعية الإيطالية لطب الرئة ، وكبير الأطباء بمستشفى (جيميللي) بالعاصمة روما، في تصريح للتلفزيون الايطالي صباح الاربعاء “يكفي النظر إلى ما يحدث في بلدان أخرى، لاستيعاب أن حدوث موجة ثالثة هو أمر حقيقي”.

واضاف “لقد تعلمنا أن طريقة الحد من انتشار الفيروس هو التباعد الجسدي: لذلك يجب الحفاظ على هذه التدابير” خاصة خلال أعياد الميلاد.

وكان وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا قد شدد في تصريحات سابقة على أهمية بدء حملة التطعيم بلقاح مضاد لوباء كوفيد-19 تزامنا مع موجة ثالثة محتملة.

وسوف يعرض الوزير أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الخطة الإستراتيجية لحملة التطعيم الوطنية.

وكان مفوض الحكومة لحالة طوارئ كوفيد-19، دومينيكو أركوري، قد أعلن أن حملة التطعيم ضد الفيروس ستكون “الأكبر منذ أجيال”، والتي “سيناقشها البرلمان وإذا وافق عليها سنبدأ بتطعيم الفئات الأولى”، وتشمل العاملين في القطاع الصحي والامني وكبار السن.

وأكد المفوض مشاركة الجيش في حملة التطعيم، حيث قال “كان الجيش إلى جانبنا دائما منذ بداية حالة الطوارئ وسيدعمنا أيضًا في هذه العملية المعقدة”. وعن اللقاحات، قال أركوري “هناك 5 في المراحل الاخيرة للتجارب، ونحن نعمل على تجهيز شبكات التوزيع والتخزين والإدارة. إذا وافقت كل من وكالة الادوية الاوروبية (Ema) والوكالة الايطالية للدواء (Aifa) على تسويق اللقاحات، فسنبدأ في العشرة أيام الأخيرة من شهر كانون الثاني/يناير في اعطاء الجرعات الأولى للإيطاليين “.