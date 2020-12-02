اعلام اسرائيلي: السيسي يسعى لقمة ثلاثية بمشاركة عباس ونتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت محطة تلفزة إسرائيلية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام إسرائيلية- فلسطينية بحصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت محطة (أي 24) الإسرائيلية: “يهتم الرئيس المصري باستضافة قمة سلام مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والتي من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن”

وأضافت “من شأن استئناف المفاوضات ان يعود بالفائدة على مصر ويعيد الى القاهرة بريقها مجددا كمحور رئيسي في الشرق الأوسط الذي يؤثر الى جانب دول الخليج، وكذلك سيحاول عباس إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت في الزاوية خلال السنوات الأربع للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض”.

وأشارت نقلا عن مصادر إسرائيلية إنه “بالنسبة لنتنياهو، الرغبة في إرسال إشارات إيجابية إلى النظام الأميركي الجديد موجودة، لكن الأحداث الأخيرة التي تحيط إسرائيل تجعل من المهمة صعبة بعض الشيء خصوصا مع الدعوات المتكررة من أجل حل الكنيست والعودة مجددا الى صناديق الاقتراع سيكون من الصعب تشكيل المناخ المناسب لترتيب مثل هذه القمة”.