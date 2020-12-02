ايطاليا تدشن الموقع الالكتروني لرئاستها الدورية لمجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دشنت الحكومة الايطالية على شبكة الانترنت موقع رئاستها الدورية لمجموعة العشرين، والتي بدأت اعتبارًا من 1 كانون الاول/ديسمبر 2020.

وأشارت الحكومة الايطالية الى أنه في عام 2021، سيُطلب من المجتمع الدولي إظهار الشجاعة والطموح للتغلب على تحديات الساعة الكبرى: من الوباء إلى تغير المناخ ، ومن دعم الابتكار إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة.

يتمحور برنامج الرئاسة الايطالية للمجموعة حول ثلاثة ركائز: الكوكب، الازدهار، البشر، والتي تلخص حاجة المجتمع الدولي إلى الاهتمام بكوكب الارض وساكنيه البشر ، والى ضمان انتعاش اقتصادي قوي شامل ومستدام.

وستتوج الرئاسة الدورية الايطالية بقمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في روما يومي 30 و 31 تشرين الاول/أكتوبر.

كما ستستضيف الرئاسة الإيطالية والمفوضية الأوروبية معًا، قمة مجموعة العشرين العالمية للصحة ، والتي ستنعقد في روما في 21 أيار/مايو ، والتي ستتيح معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالطوارئ الصحية.