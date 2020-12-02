إسرائيل حولت كل المستحقات المالية لحساب السلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ إن الحكومة الإسرائيلية حولت إلى حساب السلطة الفلسطينية كافة المستحقات المالية.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر: “الحكومة الاسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و867 مليون شيكل”.

وكانت السلطة الفلسطينية توقفت عن تلقي أموال المقاصة منذ شهر ايار/مايو الماضي قبل أن تقرر هذا الشهر اعادة تلقيها من جديد بعد أن اتضح أن إسرائيل لن تنفذ عملية الضم بالضفة الغربية.

تعادل أموال المقاصة نحو 190 مليون دولار شهريا تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات القادمة إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعابر الإسرائيلية.

وتشكل اموال المقاصة الدخل الأكبر للخزينة الفلسطينية ما أدى إلى أزمة مالية في الأشهر الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن إسرائيل ستقتطع 200 مليون دولار من هذه الأموال ولكن يتضح من تصريح الشيخ انه غير صحيح.