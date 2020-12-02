أشكنازي: سأزور المنامة قريبا لافتتاح سفارة إسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي إنه يخطط لزيارة العاصمة البحرينية المنامة قريبا لافتتاح سفارة إسرائيلية.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني “أخطط لزيارة المنامة في القريب العاجل لافتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين ومواصلة المناقشات المثمرة التي أجريناها اليوم ، وتعزيز العلاقات بين دولنا وشعوبنا”.

وكان الوزير البحريني وصل أمس إلى إسرائيل والتقى اشكنازي في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقر رئاسة الوزراء.

وقال أشكنازي ” أود أن أشكر مرة أخرى جلالة الملك حمد ، عاهل البحرين ، على قراره الجريء بالسير نحو السلام. لهدم الحواجز ، ونسج واقع مختلف لمنطقتنا. منطقة شهدت الكثير من النزاعات والحروب.هذه خطوة تاريخية وعلامة بارزة في جهودنا لتحويل المنطقة إلى منطقة سلام”.

وأضاف “إن الوتيرة السريعة التي تتقدم بها علاقتنا ممتازة ، وهي دليل آخر على الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات.في الأيام المقبلة ، سننشئ فريقًا اقتصاديًا خاصًا سيعمل على تعظيم إمكانات الأعمال في اتفاقية السلام”.

وتابع “خلال هذه الزيارة ، ستوقع إسرائيل والبحرين على عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد والسياحة. كما نعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات الإضافية قريبًا في مجالات أخرى مثل الرياضة والثقافة والعلوم وغير ذلك”.

وأشار أشكنازي إلى انه ” منذ البداية ، أكدنا ، في كل من البحرين وإسرائيل ، أننا نريد سلامًا دافئًا. نريد سلامًا يراه ويشعر به كل مواطن بحريني وإسرائيلي. في مجالات التجارة والاستثمارات والسياحة وخاصة في التأثير على نوعية حياة شعوبنا”.

ولفت أشكنازي إلى أن “هذه هي الزيارة الرسمية الثانية لوزير بحريني على رأس وفد رسمي كبير إلى إسرائيل. إنه احتفال بالسلام في الشرق الأوسط”.

وقال “إن مثل هذا الوفد يرمز أولاً وقبل كل شيء إلى تطبيع العلاقات بين الدول ورغبتنا المشتركة في تعزيز التغيير في الشرق الأوسط”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي “تغيير يجلب معه السلام والاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي والتعاون التجاري والثقافي والتجاري والتكنولوجي والمزيد من التعاون”.