المفوضية الأوروبية: لا معنى لحظر تنقل المواطنين بين الدول الاعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت المفوضية الأوروبية أن فرض حظر تنقل المواطنين بين الدول الاعضاء أمرا غير ذي معنى، نظراً لاتساع رقعة انتشار وباء كوفيد-19 في هذه الدول.

يأتي هذا الموقف ضمن توصيات من المفترض أن تعلنها بروكسل اليوم حول طرق التعامل مع تداعيات الوباء خاصة أثناء فترة الأعياد.

وتتضمن التوصيات، التي تم تسريب أجزاء منها، تشجيع أصحاب العمل على السماح لموظفيهم بالعمل، عبر استخدام التقنيات الحديثة، من الأماكن التي يريدون أن يقضوا عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة فيها.

كما توصي المفوضية العاملين والموظفين الراغبين بالسفر اللجوء إلى لقاح ضد الانفلونزا الموسمية والبقاء ضمن تجمعات عائلية محدودة قدر الإمكان.

يذكر أن هناك شخصاً واحداً يُتوفى كل 17 ثانية في دول الاتحاد بسبب تداعيات وباء كوفيد 19، وفق دراسات عملية أوروبية متعددة.

وتأتي توصيات المفوضية الأوروبية على خلفية جدل حاد في مختلف الأوساط الشعبية والسياسية في كافة دول الاتحاد حول الإجراءات المتخذة حالياً وإمكانية الاستمرار في احترامها خلال فترة الأعياد.