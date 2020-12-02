وزير الصحة الايطالي: حملة تطعيم طوعية ومجانية تبدأ في يناير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن وزير الصحة الايطالي، روبرتو سيبرانتسا أن سلطات بلاده لن تفرض الالزامية في حملة تطعيم مجانية للقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تبدأ في شهر كانون الاول/ يناير القادم وتبلغ ذروتها في الربعين الثاني والثالث من عام 2021

وشدد الوزير، مخاطبا مجلس الشيوخ الايطالي صباح الاربعاء، على أنه يتعين في الوقت الراهن “تثبيت النتائج الأولى، فهناك حاجة إلى مزيد من التضحيات خلال الأسابيع القادمة”. وقال: “دعونا نتخلص من أي أوهام، إذا تخلينا عن حذرنا، فإن الموجة الثالثة قريبة”. وأشار الى أن “مجموعة الإجراءات التي اتخذناها بدأت تعطي أولى النتائج المشجعة، حيث انخفض مؤشر العدوى (RT) من 1.7 إلى 1.08 في 4 أسابيع، وأنا واثق من أنه قد ينخفض ​​إلى ما دون 1 على المدى القصير”.

وبشان حملة التطعيم الوطنية، قال الوزير “لا نريد أن نجعل التطعيم إلزاميا، هدفنا الوصول إلى مناعة القطيع في أسرع وقت ممكن”، معلنا أن ايطاليا توصلت لاتفاقيات لتوفير 202 مليون جرعة من شركات مختلفة، من بينها بيونتيك-فايزر (25 مليون جرعة) ومودرنا (10.7 مليون جرعة) وسترازينيكا (40.3 مليون جرعة).

وقال “شراء اللقاح يتم بشكل مركزي وسيتم تقديمه مجانًا لجميع الإيطاليين. ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جرعتين لكل شخص. وستتاح الجرعات الأولى انطلاقا من شهر كانون الثاني/يناير للعاملين في قطاع الصحة ومراكز رعاية المسنين”.