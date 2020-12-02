الكنيست الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على حل نفسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل نفسه.

وأيد مشروع القانون 61 نائبا مقابل معارضة 54 نائبا وتغيب 4 اعضاء من الحركة الإسلامية-الجناح الجنوبي عن التصويت.

ومن المقرر ان يحال مشروع القانون الى لجنة الكنيست لتصادق عليه ثم سيعود الى هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.

وكان زعيم المعارضة ورئيس حزب (هناك مستقبل) يائير لابيد قدم مشروع القانون إحتجاجا على أداء الحكومة الإسرائيلية وتهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد “ما دام السيد بنيامين نتنياهو في السلطة لن يتوقف الغضب والكراهية والإدارة الفاشلة والسياسة الهدامة للدولة”.

وصوت حزب (أزرق أبيض) برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس لصالح مشروع القانون وكذلك فعل حزب (العمل) برئاسة وزير الاقتصاد عمير بيرتس.

وصوت 11 نائبا عربيا لصالح مشروع القانون.