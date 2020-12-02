رئيس الوزراء البلجيكي: 5 يناير موعد بدء التطعيم ضد كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكروو، أن الخامس من شهر كانون الثاني/يناير القادم سيكون موعداً لإطلاق حملة إعطاء اللقاحات في البلاد ضد كوفيد-19.

وأشار دوكروو في تصريحات له اليوم، إلى أن السلطات الفيدرالية انتهت من اعداد الخطط اللازمة للبدء بحملات التلقيح وتعريف شرائح المواطنين المستحقين لها بشكل ضروري.

وأعلن أن المخطط الفيدرالي سيعرض على السلطات المحلية، فـ”عندما ستكون اللقاحات جاهزة، بلدنا سيكون جاهزاً”، حسب كلامه.

وألمح المسؤول البلجيكي أن بلاده نسقت مع الدول الأعضاء في التكتل الموحد والمؤسسات الأوروبية لبدء عمليات التطعيم بشكل متزامن.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، هذا التوجه مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ستتلقى الجرعات في نفس الوقت.

وشدد كوستا، الذي ستراس بلاده الدورة القادمة للاتحاد الأوروبي اعتباراً من بداية 2021، على أن الدول ستتلقى عدد الجرعات الموافق لعدد الأفراد الواجب إعطاءهم أولوية التطعيم بين سكانها.

يشار إلى أن هناك توافق بين الدول الأوروبية على إعطاء اللقاحات على دفعات تبدأ بالعاملين في المجال الطبي ثم المسنين وبعد ذلك يأتي دور الذين يعانون من امراض معينة.

وتؤكد العديد من الدول، ومن بينها بلجيكا، أن اللقاح لن يكون الزامياً وسيكون مجانياً.