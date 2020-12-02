سفارة إيران بإيطاليا: أيدي جلالي ملطخة بالدماء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت السفارة الإيرانية في إيطاليا، إن “أيدي جلالي ملطخة بالدماء”، في إشارة الى الطبيب والأكاديمي الإيراني-السويدي، أحمد رضا جلالي، المحتجز منذ عام 2016 بتهمة التجسس.

وكانت زوجة جلالي ويدا مهران، قد أفادت لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية الأربعاء، أنها علمت من محامية زوجها بأن “السلطات الايرانية قررت ارجاء تنفيذ حكم الاعدام” على زوجها لأيام.

وفي معرض إبدائها لرأيها بالأمر، أضافت سفارة الجمهورية الإسلامية بروما في تغريدة على (تويتر)، أن “الشخص المسؤول عن استشهاد، الدكتور محسن فخري زاده، العالم كبير، يعتقد أنه بريء مثل جلالي، الذي تلطخت يداه بدماء مواطنيه وقد أدين بالتجسس في المحكمة بأدلة كافية”.

وخلصت السفارة الى القول إنه، “لذلك يجب معاقبة جلالي”. واختتمت بالدعوة الى “وقف استخدام المعايير المزدوجة”.

وكان العالم النووي الإيراني فخري زاده، قد تعرض لعملية إغتيال الجمعة الماضية، أودت بحياته وتسببت بجرح أحد عناصر حمايته.