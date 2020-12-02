الصفدي: لا يزال الإرهاب تهديداً يتطلب العمل معاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن “الإرهاب لا يزال يشكل خطرا كبيرا علينا جميعا”.

وأضاف الصفدي وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، في خطابه بمنتدى حوارات المتوسط الملتئم في روما​​، أن “الحرب على الإرهاب حرب جماعية، ونحن نعتقد أننا يجب أن نقاتل فيها على جبهات مختلفة”، مذكّراً بـ”كيف أن المملكة جزء من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش”، وكذلك في “الآليات الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب”.

وأشار الوزير الى أن “التهديد العسكري (للإرهاب) تراجع كثيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل عمل التحالف المناهض لداعش”، وكذلك “عمل الإخوة في العراق”، الذين أعلنوا في كانون الأول/ ديسمبر 2017 الهزيمة العسكرية للتنظيم.إلا أنه “في الوقت نفسه، لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا خطيراً”، ولهذا السبب “علينا توخي الحذر”.

وأكد الوزير الأردني أنه على صعيد الجبهات المختلفة التي تتطلب العمل، من المهم “خلق الفرص لشبابنا”، مشددا على “حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وتابع “في المنطقة نواصل تحدي الإرهابيين بادعائهم تمثيل الإسلام، لأنهم لا علاقة لهم بالإسلام أو بالمجتمع البشري”. وشدد الصفدي على “أهمية المصطلحات كـ(التكفير)”، وحث على “عدم الوقوع في الفخ الذي يحاولون من خلاله تصوير هذه الحرب على أنها حرب بين الشرق والغرب”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الأردنية الى القول، إن “علينا أن نعرّف العالم بالإسلام الحقيقي”، فضلا عن ضرورة أن “نعمل جميعًا معًا ضد الإرهابيين أينما كانوا”.