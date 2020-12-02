وزير خارجية الأردن: منطقتنا بحاجة للسلام والاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه “يجب مراعاة مصلحة المنطقة (الشرق الأوسط) وحاجتها إلى السلام والاستقرار”.

وأضاف الصفدي وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، متحدثا عن إيران في خطابه في منتدى حوارات المتوسط الملتئم في روما​​، أنه “لا أحد يريد صراعا مع إيران، أي من الإخوة الإماراتيين السعوديين، البحرينيين، الكويتيين، هنا في الأردن أو في مصر”.

وتحدث الوزير عن “تدخل في الشؤون العربية الداخلية”، وشدد على القول: “لسنا بحاجة إلى صراعات أخرى في المنطقة”، مشيرا الى الحاجة لـ”تخفيف التوترات”، بل “واحترام الدول المجاورة أيضا”. وأكد: “نريد علاقات طيبة مع ايران على اساس القانون الدولي وحسن الجوار”.

وذكّر الوزير الأردني بأن “الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن أكدت التزامها بالعمل من أجل السلام الكامل الذي نرغب فيه جميعًا”، في منطقة المتوسط.

وفي ما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، شدد الوزير على أن الولايات المتحدة “لاعب رئيسي”، و “لقد أكدنا دائمًا أنه بدون التزام أمريكي نشط، لن نكون قادرين على تحقيق السلام”. وتابع، “إدارة بايدن أشارت إلى بعض السياسات المهمة التي نعتقد أنها ستسهم بخلق مناخ موات للمفاوضات”، واختتم مشيرًا “إلى احتمال استئناف تمويل الأونروا على سبيل المثال”.