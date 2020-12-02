إيطاليا: ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا لكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا لوباء كوفيد 19 في أنحاء البلاد.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم تسجيل 20709 إصابة بفيروس كورونا اليوم في إيطاليا”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 684 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 57,045 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وكشف التقرير عن أنه، “تماثل للشفاء منذ يوم أمس 207,143 شخصاً”، بينما “بلغ عدد المرضى الذين أدخلوا إلى أقسام العناية المركزة 3616 حالة”، وهم “أقل بفارق 47 شخصاً مقارنة بيوم أمس”.

وخلص تقرير الوزارة مشيرا الى المقاطعات ذات الإصابات الأكثر، قائلا إنه “تم الإعلان اليوم عن 3425 إصابة بفيروس كورونا في لومبارديا (شمال)، لاتسيو (وسط) 1791 ومن ثم إيميليا رومانيا (شمال) 1569 حالة”.