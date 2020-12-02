وزير خارجية اليمن: مواصلة الضغط على إيران لحل النزاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير خارجية اليمن محمد عبد الله الحضرمي، أن استمرار حملة “الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على إيران هي إحدى طرق حل النزاع وتحقيق السلام”، في اليمن.

وأضاف وزير خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، في كلمته بمنتدى بمنتدى حوارات المتوسط الملتئم في روما​​، أن “منع إيران من التدخل في شؤون اليمن من شأنه أن يساعد في هذه العملية”، مشددًا على أن “إيران يجب أن توقف دعمها للحوثيين، ولا يجب أن تتدخل بشؤوننا الداخلية وأن تمتثل بدلاً من ذلك للقانون الدولي”.

وشدد الحضرمي، الذي يأمل بشرق أوسط “خالٍ من الأسلحة النووية والتدخلات الإيرانية”، على أن الأزمة اليمنية “حيوية لأمن المنطقة”، وسلط الضوء على أن الصراع “الذي دام طويلاً”، له أسباب محلية، لكنها بعد ذلك “تفاقمت بسبب التنافس بين الدول” في المنطقة.

وخلص رئيس الدبلوماسية اليمنية الى القول إن “الحل السياسي لا يزال بعيداً للغاية”. وأبرز الحاجة إلى “عدم اعتبار الصراع اليمني مجرد أزمة إنسانية فقط”.