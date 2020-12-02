وزير خارجية العراق: أمل بجو سياسي جديد لإيران مع الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن الأمل بأن يكون هناك جوّاً سياسياً جديداً لإيران مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير حسين، في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط الملتئم في روما​​، الأربعاء، أن “أملنا أن يكون للإدارة الأمريكية الجديدة نهج مختلف”، وأن “تقيم علاقات جيدة مع الجانب الإيراني”، كما “نأمل بأن تُخلق في المستقبل القريب أجواء سياسية جديدة”، بين البلدين.

وأشار الوزير العراقي الى أن “إحدى التحديات الرئيسية لبلاده ترتبط بتداعيات الصدام بين إيران والولايات المتحدة”. وأختتم بالقول إن “الهدف يجب أن يكون حل الأزمة وليس زيادة التوترات في المنطقة”.